NASA selgitab, miks on raske avastada tulnukaid isegi võimsa Webbi kosmoseteleskoobiga

«Potentsiaalselt elamiskõlblikku planeeti määratletakse sageli kui Maaga sarnast planeeti, mis tiirleb oma tähe elamiskõlblikus tsoonis ehk kohas, kus planeedi pinnal võiks olla vedel vesi,» rääkisid NASA Goddardi kosmoselennukeskuse kaks Webbi projekti teadlast Knicole Colón ja Christopher Stark teiste maailmade uurimise väljakutsetest NASA blogis, «praegu teame me umbes 30 planeedist, mis võivad olla väikesed, kivised nagu Maa ja mis tiirlevad elamiskõlblikus tsoonis. Kuid pole mingit garantiid, et elamiskõlblikus tsoonis tiirlev planeet on tegelikult elamiskõlblik, rääkimata sellest, et see on asustatud. Praegu on teada ainult üks elamiskõlblik ja asustatud planeet – Maa.»