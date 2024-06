Puhas ime Tais sündisid Aasia elevandil kaksikud - ja veel millised!

Teine sünd ajas ema paanikasse ja hooldajad pidid teda ohjeldama, et ta ei astuks emasvasika peale. Üks hooldaja sai selles rüseluses vigastada. Sotsiaalmeedias avaldatud kaadrid näitavad, kuidas hulk hooldajaid ehk mahutid, kogu jõudu appi võttes lahutasid ema ja elevandivasikat.

«See on loomulik, et värske ema püüab vastsündinut lüüa või lükata... Ma kartsin, et ta võib beebielevandi katki teha, seega panin end sinna ette ja püüdsin ema väiksema eest blokeerida,» ütles Somwang, kes on pargis töötanud 15 aastat.

Elevandid on Tais pühad loomad, sest enamik elanikkonnast on budistid. Elevandid on ka rahvuslik sümbol.

Tai tavade järgi antakse neile nimed seitse päeva pärast sündi. 55 kg kaaluv emasvasikas on veidi väiksem, tema vend kaalub 60 kg. Foto: CHINE NOUVELLE / SIPA

Park väidab, et nende elevandid olid tänaval kerjuste käest päästetud loomad. 1989. aastal keelas Tai looduslike metsade metsaraie, jättes selles tööstusharus töötanud mahutid töötuks. Seetõttu pidid nad panema elevandid raha eest turistidele trikke tegema. See tegevus keelustati 2010. aastal, kuigi seda kohtab ikka veel harvadel juhtudel.

Tai endises pealinnas Ayutthayas veavad elevandid ka tänapäeval aeg-ajalt turiste mööda templeid ja ajaloolisi varemeid ringi. Looduskaitsjad on elevantidega ratsutamise vastu, sest see tekitab loomadele stressi ja on ühtlasi väärkohtlemine. Maailma loomakaitseorganisatsiooni (WAP) varasemas aruandes öeldakse, et sundides metsikut elevanti inimest seljas kandma, kasutatakse karme meetodeid. Aasia elevant on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu andmetel ohustatud liik salaküttimise, ebaseadusliku kaubanduse ja elupaikade kadumise tõttu. Tais on turismi eesmärgil kasutusel üle 3000 elevandi, mida on rohkem kui kusagil mujal.

Alates sünnist on Ayutthaya elevandipalee ja kuninglik kraal kaksikuid sotsiaalmeedias näidanud. Pargikülastajatel, sealhulgas lastel, on samuti lubatud kaksikuid vaatama minna, kuid ainult pärast jalatsite ja käte desinfitseerimist. Lastesõime juures on silt, millel on kirjas: «Palun ärge puudutage elevandipoegi». Foto: Rachen Sageamsak / Xinhua via ZUMA Press