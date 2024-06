Prževalski metsikud hobused jõudsid pärast sajandeid Kasahstani rohumaadele tagasi

Hobused toodi teadlikult varasuvel, et neil oleks aega kohaneda enne talve, mis on steppides tavaliselt väga karm. Nad hoitakse esimesel aastal 60 hektari suuruses kohanemisalas, enne kui nad lastakse laiemale rohumaale. Foto: FILIP SINGER

Praha loomaaia pressiesindaja Mašek ütles, et loomaaed loodab saavutada eelmise kümnendi Mongoolia programmi edu, kus 34 hobuse sissetoomine on aidanud suurendada kohalikku populatsiooni, mis on nüüdseks üle 850 looma. Ta ütles, et teadlased on optimistlikud ja lootusrikkad. Ta märkis, et kuigi inimtegevus ei olnud hobuse väljasuremise ainus põhjus, kiirendasid sellised tegevused, nagu küttimine ja liigi aretamine koduhobustega, nende hävinemist.

«Me oleme ikka veel vastutavad selle eest, et see metsik hobune loodusest kadus, ja nüüd saame seda omamoodi ümber pöörata ja anda ta loodusele tagasi.» Ta kirjeldas seda kui moodsa loomaaia lõppeesmärki: «Olla omamoodi Noa laev, kus on kõik need ohustatud liigid esindatud.»

«See on ajaloolise tähtsusega sündmus,» ütles loomaaia direktor Miroslav Bobek avalduses. «Need seitse hobust, keda me kahe Tšehhi armee lennukiga siia vedasime, on esimesed selle liigi isendid Kesk-Kasahstanis sadade aastate jooksul.»

Kuigi viimastel aastakümnetel on hobuseid tasapisi Mongooliasse ja Hiina uuesti sisse toodud, on see esimene kord, kui nad on uuesti Kasahstanis. Prževalski hobune on viimane metsiku hobuse liik planeedil, mis sai oma nime Vene maadeuurija Nikolai Prževalski järgi, kes oli esimene, kes identifitseeris hobuse Euroopa teadusringkondade jaoks.