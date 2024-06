Ja siin see on Masin, mis veevärgita joogivee tuppa tooks

Kui olete kunagi tühjendanud õhukuivati veepaaki, siis teate, et seal koguneb märkimisväärne kogus vett. Tavaliselt valatakse see vesi kraanikaussi või kasutatakse taimede kastmiseks. Kuid DrinkingMakeri uus seade suudab muuta õhukuivatist saadud vee täiesti joogikõlblikuks.

Seadme nimi on The Next-Gen 3-in-1 Atmospheric Water Dispenser (AWD) ja see on umbes espressomasinasuurune. Seade töötab nii, et õhust eemaldatud niiskus läbib kuueastmelise filtreerimissüsteemi, mis eemaldab saasteained, kasutades puuvillakihte, aktiivsütt ja muid filtreid. Seejärel kiirgab seade vett UV-valgusega, et hävitada kõik ülejäänud mikroobid, tagades 99,9-protsendilise puhtuse.