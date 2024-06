Milrem Robotics esitleb Starlinkiga varustatud robotsõidukit

Uut BLOS (Beyond Line of Sight) kontrollivõimet esitletakse Euroopa suurimal kaitsetööstusmessil Eurosatory 2024, mis toimub 17.-21. juunini Pariisis, Prantsusmaal. THeMIS Cargo CASEVAC, millele sidesüsteem lisatakse, on praegu kasutusel Ukrainas, toetades Ukraina sõdureid ja puhastades marsruute.

Satelliitühenduse abil on võimalik robotsõidukil sujuvalt edastada andmeid ja saada käske reaalajas, sõltumata asukohast lahinguväljal. «See areng on märkimisväärne samm sõjalise robootika valdkonnas, võimaldades kaugjuhtimist ja olukorrateadlikkuse suurendamist,» ütles Milrem Robotics'i võimearendusdirektor Raul Rikk.

AEC Skyline'i tegevjuht Stef Have märkis, et nende koostöö Milrem Robotics'iga on olnud järjepidev alates 2021. aastast. Ta väljendas uhkust, et nende ettevõte on integreerimispartner uute tehnoloogiate, sealhulgas SATCOM-põhise võime lisamisel Milrem Robotics'i UGV-de valikusse.

Foto: Milrem Robotics

Milrem Robotics on süsteemiintegraator, kellel on kontorid Eestis, Soomes, Rootsis, Madalmaades ja USAs. Ettevõte on tuntud oma THeMIS ja Multiscope UGV-de, Type-X mehitamata lahingumasinate ja autonoomsuspaketi MIFIK ning on edukalt ellu viinud Euroopa kaitsealase tööstusliku arenguprogrammi (EDIDP) projekti iMUGS.