NEW SCIENTIST Õnnetu täht võib jääda elu lõpuni musta auguga surmatangot tantsima

Hiina Hefei linna teaduse ja tehnoloogia ülikooli teadlane Zheyu Lin ja tema kolleegid väidavad, et on märganud tähte, mis on umbes 710-päevase vahega läbi teinud kaks osalist katkestust.

Vaatamata kahe vaatluse sarnasustele on vaja rohkem tõendeid, et väita, et need pärinevad samalt tähelt, ütleb Andrew Norton Ühendkuningriigi avatud ülikoolist. «Kahe vaatluse põhjal väide, et midagi on perioodiline, on liiga kiirelt järeldusteni jõudmine.»