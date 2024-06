Mikrotuulikud hakkavad energiat püüdma

Disainer Joe Doucet on loonud energiat tootva tuuleturbiiniseina Airiva, mis on mõeldud linnahoonetele ja infrastruktuurile paigaldamiseks. Aastal 2021 alustas Doucet tööd detsentraliseeritud tuuleenergia tootmise võimaluste uurimisega ja jõudis järeldusele, et turul on vähe sobivaid lahendusi. Seetõttu otsustas ta luua uue toote, mis oleks nii funktsionaalne kui ka visuaalselt meeldiv.