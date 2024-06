NATO tellib Saksa idufirmalt kopsaka summa eest portsu maaroboteid

NATO Investeerimisfond (NIF) on sõltumatu riskikapitalifond, mille suurus on üks miljard eurot, mida toetavad NATO alliansi 32 liikmesriigist 24. Fond investeerib alustavatesse ettevõtetesse, mis tegelevad kõrgtehnoloogia ja teadusega, et tugevdada liikmesriikide kaitset, julgeolekut ja vastupanuvõimet.

Hiljuti teatas NIF oma esimesest investeeringust, kaasrahastades 22,5 miljoni USA dollari ulatuses Ühendkuningriigi idufirmat iCOMAT, mis on spetsialiseerunud tugevate, kuid kergete komposiitmaterjalide tootmisele, mida saab kasutada nii õhusõidukite kui ka maapealsete sõidukite ehitamiseks.

ARX Roboticsi toetamine on NIFi teine investeering. See investeering tuleb ajal, mil on spekulatsioone Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi teise ametiaja võimalikkusest, mis tekitab NATO liikmetes muret Ameerika alliansis osalemise jätkamise üle.

Foto: www.arx-robotics.com

Uus tellimus võimaldab ARX Roboticsil, mille asutasid Saksamaa endised sõjaväelased, arendada ja toota GEREONi tootesarja autonoomseid sõidukeid.

GEREONi sõidukid on saadaval neljas erinevas suuruses, et täita erinevaid vajadusi lahinguväljal. Suurim mudel suudab kanda kuni 500 kg ja toimida drooni transportöörina või meditsiiniüksusena. Teised mudelid on tugevalt soomustatud ja mõeldud väljaõppeks ning simulatsiooniharjutusteks, samas kui väiksemad mudelid on kompaktsed ja sobivad täppissensorite kandmiseks, mida saab kasutada seireks.

Foto: ​ www.arx-robotics.com

Kõik robotsõidukid on modulaarsed, mis tähendab, et nende funktsionaalsust saab lahinguvälja vajaduste järgi kohandada. Mitmed Euroopa relvajõud, sealhulgas Šveitsi, Saksamaa, Austria, Ungari ja Ukraina armeed, on neid masinaid juba katsetanud ja kasutanud.

ARX Roboticsi tegevjuht ja kaasasutaja Marc Wietfeld on öelnud, et Lääne riikide sõjaväed ei ole veel robotiseeritud sõjapidamiseks valmis. Ta rõhutab, et süsteeme peab olema lihtne toota ja kasutusele võtta suures mahus.

Chris O'Connor NIFist on öelnud, et neil on au ARX Roboticsit toetada ja aidata neil laiendada tootmist üle Euroopa. Ta lisab, et maapealse autonoomia arendamine on keeruline ülesanne, kuid ARX Roboticsi meeskond on oma kogemuste pinnalt välja töötanud isejuhtiva, mõistliku kuluga ja modulaarse süsteemi, mida saab laialdaselt kasutada kaitse-, humanitaar- ja muudes kriisiolukordades.