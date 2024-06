ÜRO Illegaalne loomakaubandus on võtnud pöörased mõõtmed

UNODC tegevdirektor Ghada Waly rõhutab, et metsloomadega seotud kuritegevus tekitab loodusele tohutut kahju ning ohustab inimeste heaolu, rahvatervist ja planeedi võimet kliimamuutustega võidelda. Uus aruanne, mis põhineb aastatel 2015–2021 162 riigis konfiskeeritud üle 140 000 metslooma andmetel, näitab, et kuigi mõnede vapiloomade, nagu ninasarvikute ja elevantide salakaubandus on vähenenud, on enamik ohvriks langenud loomadest vähem tuntud liigid.

Korallid, krokodillid ja nende sugukondlased ning elevandid on konfiskeerimiste arvu poolest esirinnas. Aruandes märgitakse, et tegelik salakaubanduse maht on palju suurem kui konfiskeerimiste arv ning korruptsioon ja tehnoloogia areng aitavad salakaubavedajatel jõuda globaalsetele turgudele.

Covid-19 pandeemia ajal liikus suur osa eluslooduse salakaubandusest veebi, mis on raskendanud ametiasutuste järelevalvet. Haruldaste liikidega kauplemine, sealhulgas eksootiliste lemmikloomade ja roomajate järele kasvava nõudluse tõttu, on muutunud üha levinumaks. Lisaks kasutatakse kaubitsetud liike moe, rahvameditsiini ja ebaseaduslike uimastite tarbeks.

Aruandes tuuakse välja, et salakaubandus on viinud mõnede liikide, nagu haruldased orhideed, kaktused ja roomajad, kohaliku või globaalse väljasuremiseni. Samuti on loomade ebaseaduslik transport suurendanud uute haiguste leviku ohtu, mis ohustab rahvatervist.

Ökosüsteemide kasvav stress, ulatudes reostusest kliimamuutusteni, seab ohtu inimeste elatusvahendid ja sunnib haavatavamaid osalema ebaseaduslikus tegevuses. Siiski on viimase kümne aasta jooksul elevantide ja ninasarvikute salaküttimise arv vähenenud, mis näitab, et sihipäraste jõupingutustega on võimalik saavutada edu.

Aruandes rõhutatakse vajadust rohkemate uuringute ja parema järelevalve järele, kuna palju teavet ebaseadusliku metsloomakaubanduse kohta on endiselt varjatud. Samuti on oluline keskenduda kogukondadele, kes on looduse aarete hoidjad, tõstes nende teadlikkust ja kaitstes nende huve.

