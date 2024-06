MIDA? Elevandid kutsuvad üksteist nimepidi

Erinevalt kavalatest papagoidest ja delfiinidest ei imiteerinud elevandid lihtsalt adressaadi kutset. See viitab, et elevandid ja inimesed on ainsad loomad, kes teadaolevalt mõtlevad üksteisele omavolilisi nimesid välja, mitte ei kopeeri vastuvõtja häält. Uuringu vanemautor George Wittemyer märkis, et tõendid selle kohta, et elevandid kasutavad teiste eristamiseks hääli, mis ei ole imitatiivsed, näitavad nende abstraktse mõtlemise võimet.