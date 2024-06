Austraalia õpetlased Ookean seda süsinikumassi, mida inimesed tekitavad kuhugi peita ei suuda

Teadlased East-Anglia Ülikoolist (University of East Anglia ehk UEA), Tasmaania Ülikooli Mereliste ja Antarktika Uuringute Instituudist (Institute for Marine and Antarctic Studies), Prantsuse Teadusuuringute Keskusest (Centre Nationalde la Recherche Scientifique) ja Jätkusuutliku Arengu ja Rahvusvaheliste Suhete Instituudist (Institute for SustainableDevelopment and International Relations) on oma uues artiklis üle vaadanud nelja looduspõhise tehnika kliimamuutuste leevendamise efektiivsuse, hinnates neid mereliste bioloogilisi protsessiide vaatenurgast.

Need meetodid hõlmavad karpide kasvatamist, vetikafarmide rajamist, rannikualade sinist süsinikku (coastal blue carbon) – meriheina, soolveemärgalade ja mangroovimetsade taastamise kaudu – ning vaalapopulatsioonide suurendamist looduskaitse kaudu.

Teadlased jõuavad ajakirjas Environmental Research Letters järeldusele, et kuigi need tegevused on kliimaga mitteseotud eeliste tõttu väga väärtuslikud, ei suuda need oluliselt panustada süsinikdioksiidi eemaldamisse (carbon dioxide removal ehk CDR) ja võivad osutuda ummikteedeks kliimamuutuste leevendamise seisukohalt.

Selleks, et piirata soojenemist alla 2°C, on vaja nii heitkoguste vähendamist kui ka CDR-i, ning on välja pakutud mitmesuguseid võimalikke meetodeid, et saavutada miljardi tonni CO2 aastane eemaldamine 30-50 aasta jooksul. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja arendada ja massiliselt laiendada mitmeid tehnikaid.

Siiski väidavad teadlased, et uusi meetodeid pakutakse regulaarselt välja ilma piisava kontrolli ja tasakaaluta. See kehtib eriti ookeanipõhise CDR-i kohta, mis nüüd köidab suuremat huvi, kuna maapõhiste meetodite piirangud on muutunud ilmseks.