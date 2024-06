Ookeanisügavusest leiti uusi liike – merepõhjakaevandused võivad need Maalt pühkida

«Need merikurgid olid ühed suurimad loomad, keda sellel ekspeditsioonil leiti. Nad toimivad ookeanipõhja tolmuimejatena ja spetsialiseeruvad setete leidmisele, mis on läbinud kõige vähem seedetrakte,» ütleb Dahlgren.

Üks ekspeditsioonil avastatud liikidest oli roosa meresiga ehk "Barbie Sea Pig", nagu seda inglise keeles kutsutakse. Oma nime sai ta roosa värvi ja väikeste jalgade tõttu. Foto: SMARTEX/NHM/NOC

Kaevandamise ohud

Ekspeditsiooni eesmärk oli kaardistada piirkonna elurikkust, kus on plaanis haruldaste metallide süvaveekaevandamine, et saada materjale mida kasutatakse päikesepaneelides, elektriautode akudes ja muudes rohelise tehnoloogia valdkondades. Mitmed riigid ja ettevõtted ootavad luba nende metallide kaevandamiseks, mis on seotud ookeanipõhja mineraalide kogumikega (mineral nodules).

Teadlased tahavad rohkem teada saada, kuidas kaevandamine võiks mõjutada ökosüsteemi, registreerida olemasolevad liigid ja uurida, kuidas ökosüsteem on korraldatud.

«Me peame rohkem teadma sellest keskkonnast, et kaitsta seal elavaid liike. Täna on 30% neist merealadest kaitse all ja me peame teadma, kas sellest piisab, et takistada nende liikide väljasuremist,» ütleb Dahlgren.

Abüssaalsed tasandikud (Abyssal Plains)

Ookeanipõhja, mis asub 3,500 kuni 5,500 meetri sügavusel, nimetatakse abüssaalseteks tasandikeks. Hoolimata nimest ei ole see täiesti tasane maastik. Seal on palju harju ja väikeseid veealuseid mägesid, mis võivad tõusta ookeanipõhjast mitusada meetrit, kuid enamasti ei ole see olemasolevatel kaartidel nähtav.

Nende tasandike keskkond on äärmiselt toitainetevaene. Olemasolevad toitained on kas kuumaveeallikate jäänused, mis asuvad kaugemal, või üksikute vaalade surnukehade eritis, mis on põhja vajunud. Muul juhul pärinevad toitained produktiivsest merepinnast mitu kilomeetrit kõrgemal, kust vaid umbes üks protsent jõuab ookeanipõhjani mere lumena.