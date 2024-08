KIIRELT ÕPPIV TAIM Kuidas saab ohutust taimest mürgine agressor – niitke neid

Rupesh Kariyat, Arkansase Ülikooli entomoloogia ja taimepatoloogia osakonna dotsent, on hõbepuulehist maavitsa uurinud enam kui kümme aastat. Tema esialgne töö selle taimega – mis kuulub samasse perekonda tomatite, tubaka, paprika ja baklažaanidega – algas, kui ta reisis Kreekasse oma koostööpartneri juurde. Lennukilt avanes vaade, mis näitas, kui laialt levinud see taim riigis on, kuna see kasvab viinamarjaistanduste alusmetsas, kus see imeb mullast toitaineid ja tapab viinapuid.