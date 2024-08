Kvantbittide hoidmiseks võib sobida väga levinud aine – sellest tehakse ka tsementi

Chicago ülikooli Pritzkeri molekulaartehnika kooli (Pritzker School of Molecular Engineering) teadlased ja nende Rootsi kolleegid on teoreetiliste ja arvutuslike lähenemisviiside abil avastanud, kuidas pisikesed, üksikud vismuti aatomid, mis on lisatud tahkesse kaltsiumoksiidi, võivad toimida kvantbittidena ehk q-bittidena – kvantarvutite ja kvantkommunikatsiooni seadmete põhielementidena. Neid q-bitte kirjeldatakse ajakirjas Nature Communications.

«See süsteem on isegi paremate omadustega, kui me ootasime,» ütles Giulia Galli, Pritzkeri molekulaartehnologia ja keemiaprofessor ning uue töö juhtivautor. «Sellel on uskumatult madal müratase, see suudab informatsiooni hoida pikka aega ja seda ei ole valmistatud keerulisest ja kallist materjalist.»

Kvantbit ehk q-bitt on kvantarvutuse põhiühik, mis kodeerib andmeid. Täna on teadlased välja töötanud mitmesuguseid q-bitte, mis koosnevad sageli pooljuhtmaterjalide pisikestest punktdefektidest (point defects).

Mõningaid selliste defektide omadusi saab kasutada teabe talletamiseks. Kuid paljud olemasolevad q-bitid on uskumatult haprad; nende ümbruses olev elektrooniline või magnetiline müra võib muuta nende omadusi, kustutades kogu kodeeritud teabe.

2022. aastal simuleerisid Jaapani teadlased ja David Awschalomi ning Galli rühmade teadlased koostöös rohkem kui 12 000-e materjali omadusi, et leida uusi potentsiaalseid tahkeid aineid, mis võiksid sisaldada paljulubavaid defekte, mis toimiksid q-bittidena. See töö näitas, et kaltsiumoksiid on üks mitmest materjalist, millel on potentsiaal sisaldada q-bitte, mis kodeerivad teavet väga madala müratasemega ja eriti pikaks ajaks.