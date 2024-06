Artikli autorid märkisid, et keelemudel «tegeleb ettekavatsetud petmisega, rikub kokkuleppeid, millega ta oli enne nõustunud ja räägib otsest valet.»

Seega on Meta loodud tehisintellekt hoopis õppinud olema meisterpetja.

«Kuigi Metal õnnestus treenida oma tehisaru Diplomacy mängus võitma,» ütles MIT-i füüsik oma avalduses, «ei õnnestunud Metal treenida oma kunstmõistust ausalt võitma.»

See on väga halb uudis neile, kes muretsevad, et keegi võiks luua LLM-i ehk suure keelemudeli, mille eesmärgiks ongi petta.

New York Postile pärast uurimistöö avaldamist antud kommentaaris tõi Facebooki firma Meta esindaja esile olulise aspekti, väites Parki välja öeldud Cicero mudeli heade manipuleerimisoskuste kohta: «Meie teadlaste loodud mudel oli treenitud ainult Diplomacy mängimiseks.»

Diplomacy strateegiamängu, mis on tuntud ka valetamise lubamise poolest, on naljatamisi nimetatud sõprust lõhkuvaks mänguks, kuna see julgustab vastaste petmist, ja kui Cicerot treeniti ainult selle mängu reegliraamatu alusel, siis treeniti seda ka sisuliselt valetama.

Lugedes ridade vahelt pole kumbki uuring siiski näidanud, et tehisaru mudelid valetaksid omal vabal tahtel, vaid pigem teevad need seda, kuna neid on kas selleks treenitud või sellisteks lahti muugitud.

Samas on see hea uudis neile, kes kardavad tehisintellekti teadlikkuse arengut (seda veel pole) — kuid väga halb uudis neile, kes muretsevad, et keegi võiks luua LLM-i ehk suure keelemudeli, mille eesmärgiks ongi massiline faktidega manipuleerimine ja petmine.