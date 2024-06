See ei tähenda põhjapooluse paigutamist kujuteldamatult suurde sügavkülmikusse nagu tehakse näiteks hakklihaga või juurviljadega, vaid pigem hõlmab see erinevaid projekte — millest mõned on juba töös — et piirkonda jahutada päikesekiirguse peegeldamise teel, vastavalt The Wall Street Journal'i uuele lühivideole.

Üks eksperiment hõlmab vee pumpamist maapinnale, kus see külmub ja moodustab Arktika lume kohale kaitsekihi. Teine projekt näeb ette peegeldavate klaaspärlite puistamist lume peale, et peegeldada päikesekiiri.

Need kõik on geoinseneeria vormid, meetodid, millega kujundatakse keskkonna teatud aspekte, et leevendada kliimamuutuste kahjusid. Fakt, et me üldse tõsiselt kaalume neid eksperimente, näitab, et meie ühised leevendusvõtted ei ole piisavad — sest eelmine aasta oli Arktika jaoks ajaloo soojim aasta.

Foto: NOAA

WSJ videos tutvustab Hollandi idufirma Arctic Reflections oma eksperimendi üksikasju: merevee pumpamine «strateegiliselt valitud kohtadesse üle Põhja-Jäämere», et «taastada Arktika jää soojuskilbina, paksendades talvel jääd.»

«Hollandi viis luua uisutamisvõistluste jaoks liuvälju oli meie inspiratsiooniallikas,» rääkis Arctic Reflections'i tegevjuht Fonger Ypma WSJ-le.

Ypma viitas Ijsmeesters'itele ehk jäämeistritele, kes ujutavad põlde, et teha liuvälju. Idee on, et võttes eeskuju nendest liuväljade tegijatest, saab luua kaitsejää kihi, mis pakseneb ja säilitab Arktikat veidi kauem, kuni teised tehnoloogiad vähendavad globaalseid süsinikdioksiidi heitmeid.

«Jää võib taas regeneratiivseks muutuda,» ütles Ypma.

Kuid tõestus peitub tulemuses. Ja isegi siis oleks see põhimõtteliselt ajutine lahendus, kuna maailm püüab ellu viia palju ulatuslikumaid keskkonnamuutusi. Kuigi me teame kliimamuutuste põhjusi ja sedagi, et soojenemise vastu aitaks see, kui vähendada järsult süsinikupõhiste kütuste kasutamist, on osadel inimestest siiski lootus, et ehk saab muutusi esile kustuda ka teistmoodi: mitte põhjust vaid tagajärge kohendades.