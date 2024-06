Miski piiksub kosmoses ja keegi ei tea, mis see on

Teadlastel on õnnestunud tabada erakordselt kummaline raadiosignaal, mis kordub iga tund, läbides kolm erinevat olekut. Kuigi selle päritolu kohta on mõningaid teooriaid, ei suuda need veel sobituda ühegi meie praeguse füüsikateadmisega.

Raadiosignaal ilmus esmakordselt välja Austraalias asuva raadioteleskoobi ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) andmetes, mis jälgib korraga suurt osa taevast üksikute impulsside tuvastamiseks. Ametlikult on signaal tähistatud kui ASKAP J1935+2148 ja see kordub iga 53,8 minuti järel.

Kolm täiesti erinevat olekut tekitavad küsimusi

Signaal hüpleb kolme erineva oleku vahel. Vahel saadab see eredaid sähvatusi, mis kestavad 10 kuni 50 sekundit ja on lineaarse polariseerimisega, mis tähendab, et raadiosignaalid «osutavad» justkui samas suunas. Teinekord on signaalid palju nõrgemad, ringpolariseerimisega ja kestavad vaid 370 millisekundit. Vahel aga jääb signaaliallikas täiesti vait.

«Eriti intrigeeriv on see, kuidas see tundmatu objekt näitab kolme eraldiseisvat olekut, millest igaühel on täiesti erinevad omadused,» sõnas dr Manisha Caleb, kes on uuringu juhtivautor, «Lõuna-Aafrikas asuv MeerKATi raadioteleskoop mängis samuti olulist rolli nende olekute eristamisel. Kui signaalid ei tuleks samast punktist taevas, ei usuks me, et neid erinevaid signaale toodab üks ja sama objekt.»

Võimalikud selgitused, kui tulnukad välistada

Mis võiks olla sellise kummalise raadiosignaali taga? Esiteks võiks igaks juhuks välistada tulnukad.