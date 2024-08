KARM PALJASTUS Teadlased: astroloogid, te bluffite ikka täiega oma tähemärkide värgiga

Lõuna-Korea Keimyungi ülikooli psühholoogia dotsent Mohsen Joshanloo asus uurima, kas lääne tähtkujude arvatava mõju ja «subjektiivse heaolu» vahel on mingi seos. Ajakirjas Kyklos avaldatud ja esmakordselt PsyPostis kajastatud uuringus leidis ta, et nende kahe vahel puudub märkimisväärne seos, mis oli löök astroloogiahuvilistele kogu maailmas.

Teisisõnu pole inimesed veel leidnud head vabandust oma kohutavale meeleolule, ja üldsegi mitte sellepärast, et nad on nõudlikud Neitsid.

See on veenev, kuigi mitte üllatav leid, eriti arvestades kaasatud suurt valimit. Kuid inimkonda tundes usuvad paljud meist siiski, et meie saatus on juba tähtedes kirjas - koguni 30 protsenti ameeriklastest usub sellesse.