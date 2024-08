Leiti veel üks ootamatu põhjus, miks inimeste ajud suuremateks kasvasid

Kuid González-Forero perspektiivist lähtudes puudusid varasematest teooriatest matemaatilised tööriistad, et tegelikult eraldada evolutsiooniline valik – kus soodsad omadused on loodusliku valiku kaudu aktiivselt eelistatud – piirangutest, mis lihtsalt piiravad või pidurdavad evolutsiooni teatud viisil.

Need reproduktiivsed piirangud «suunavad evolutsioonilisi muutusi suunas, mis põhjustab aju suurenemist» ja mängisid evolutsioonis nii suurt rolli, et ilma nende piiranguteta ei ole aju suurenemine valiku poolt soositud ega arene, ütleb González-Forero .

Peame siiski meeles pidama, et inimese aju pole tingimata eksponentsiaalselt kasvanud. Mõned teadlased arvavad, et meie ajud võisid ka kahaneda – tuhandeid aastaid tagasi , pärast viimast jääaega, võib-olla ka kliimamuutuste tõttu .

Kuid seda «aju kahanemise teooriat» on põhjalikult kontrollitud, mis tähendab, et hoolimata meie kollektiivsest ajupotentsiaalist on meil endiselt ainult hägune ettekujutus, miks ja millal inimese aju suuremaks kasvas ja kas see tõesti on kahanenud, et muutuda tõhusamaks.