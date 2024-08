No mis need siis on? Tehiskaaslane leidis kosmosetühjuses hulkuvad planeedid

Euclid kosmosteleskoobi eesmärgiks on vaadata kaugele ja laialt, et vastata mõnele meie universumi põhiküsimusele: mis on tumeaine ja tumeenergia? Millist rolli mängisid nad kosmilise võrgu moodustamisel? Kavatsetakse kaardistada miljardeid galaktikaid ja muu hulgas on sellle nüüd ette jäänid tervelt seitse hulkuvat ja ilma tähesüsteemita planeeti.

Foto: Wikimedia Commons