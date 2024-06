Haruldane 2,5-meetrine kuukala uhuti kaldale ootamatus kohas

Kuukala, Mola tecta, kuulub kerakalaliste (Tetraodontiformes) seltsi ja kuukalalaste (Molidae) sugukonda. Kuukala võib kasvada kuni 3 meetri pikkuseks ja kaaluda 2500 kilogrammi. Siiani on teatud, et kuukalad elavad ainult lõunapoolkera ookeanides.

Kuigi see kummaline hall hiigelkala tekitas inimeste uudishimu kogu maailmas, oli see eriti oluline avastus Uus-Meremaa teadlasele Mariann Nyegaardile.

Nyegaard kahtlustab, et kala ei olnud tavaline ookeani päikesekala (ik hoodwinker sunfish), mida tuntakse ka nime all Mola mola. Ta kirjeldas ja avaldas 2017. aastal uurimistöö kuukalalade, Mola tecta, kohta.

«Fotode põhjal kinnitas Marianne, et tegemist on kuukalaga ja et see võib olla suurim isend, mida kunagi on leitud,» kirjutas akvatooriumi esindaja.