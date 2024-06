NEW SCIENTIST Heitmevaba tsement - kas see võibki päästa planeedi?

Allwood ja tema kolleegid on nüüd välja töötanud uue viisi, kuidas valmistada klinkrit, kasutades lammutatud hoonetest pärit nii-öelda tsemendipastat. Sellel on sama keemiline koostis kui lubja räbul ehk ainesel, mida kasutatakse ringlusse võetud terase puhastamiseks.

Süsinikuheide langeb nulli

Kui ringlusse võetud terast ja tsementi toodetakse koos elektriahjus , mida toidab taastuvenergia või tuumaenergia, on protsess peaaegu täielikult heitevaba. «Idee on tõesti lihtne,» kommenteerib Allwood.

Laborikatsed on näidanud, et taoline protsess tõepoolest töötab. See pakub valmislahendust, mida saab kasutada tavalise varustusega, ja ülemaailmne üleminek sellele protsessile võiks säästa kuni 3 gigatonni süsinikdioksiidi aastas, on välja arvutatud (vt lähemalt Nature, doi.org/mxg7).