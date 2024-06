Järjekordne sukeldumisplaan Titanicu vraki juurde – mis nüüd teistmoodi

Sukeldumise ajal võimaldab «Gull Wing» konstruktsioon tiivad tõusuks ja laskumiseks sisse tõmmata ning kitsastes oludes manööverdada. Valgustuse ja tiivakaamerate madal paigutus on ideaalne teaduslikuks vaatluseks või lähivõtete filmimiseks.

2021. aastal sooritasid Larry Connor ja Patrick Lahey Mariaani süvikus Vaikse ookeani lääneosas kolm süvasukeldumist vaid viie päevaga. Kahekohaline Triton 4000 soovib tõestada, et veealust reisi saab teha ilma katastroofi kordumiseta.

16 miljonit naelsterlingit maksnud allveelaeva Triton 4000 on pärast 2023. aasta juunis toimunud Titani hukkumist, mis implodeerus pärast vähem kui kahetunnist sukeldumist, oluliselt täiustatud.

Triton kirjeldab seda laeva kui suure jõudlusega paindlikku alust, mille võimekus on lihtsalt võrreldamatu. Allveelaeva ümarad ja läbipaistvad aknad võimaldavad reisijatel vaadata välismaailma isegi siis, kui nad on tuhandeid jalgu allpool veepinda. Sõidukit juhitakse joystick'i ja puuteekraani abil, mis annab uurijatele täieliku kontrolli selle üle, mis suunas nende reis kulgeb.

Sõidukit juhitakse joystick'i ja puuteekraani abil.

Kuigi disain näeb välja kompaktne, on Triton 4000 allveelaev tegelikult 3 meetrit pikk ja kaalub lausa 12 000 kilogrammi. Vaatamata oma suurusele on see üks kõige kergemaid ja stabiilsemaid allveelaevu, mis on kunagi tehtud. Peakonstruktor Lahey on lisanud spetsiaalse n-ö vaikse liuglemise tehnoloogia, mis aktiveerituna aitab laeval sooritada nii keerulisi kui ka kiireid manöövreid.



Nad loodavad, et masin suudab teha mitu reisi, mis muudab selle väga kasulikuks investeeringuks. Loodetakse, et allveelaev jõuab Titanicule alla kahe tunni – kui see on tõesti võimalik, on see rekordiline kiirus. See saavutatakse tänu kaheksale mootorile, mis suudavad laeva läbi ookeani lennutada kolme sõlmese kiirusega.

Ujuvvahendi ametlik nimi on 2 Abyssal Explorer, kuid hüüdnimi 4000 tuleneb sügavusest, milleni see eeldatavasti suudab ohutult jõuda – 4000 meetrit.

Titan OceanGate'i allveelaeva üks peamisi probleeme oli see, et see suutis väidetavalt jõuda ainult 1300 meetri sügavusele, misjärel seda hakkasid vaevama probleemid. See tähendab, et Titan ei pääsenud oma ekspeditsioonil Titanicu vraki lähedalegi.

Lahey ise oli üks paljudest luksusseiklustööstuse esindajatest, kes kritiseeris OceanGate'i plaani ja põhjalike kontrollide puudumist.

Ajakava, millal allveelaev ambitsioonika missiooni sooritab, ei ole veel paika pandud.

