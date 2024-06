Jaapani ettevõte Teeme kosmoselifti valmis sajandi keskpaigaks

Ishikawa sõnul ei alusta ettevõte tõenäoliselt ehitust järgmisel aastal, kuid on seotud teadus- ja arendustegevuse, projekteerimise, partnerluse ja müügiedendusega.

Kosmoselifti idee tugineb elektromagnetilistel sõidukitel, mis viiksid veosed orbiidile ilma rakettide ja kütuseta. Ishikawa sõnul võiks selline süsteem vähendada kaupade kosmosesse transportimise hinda märkimisväärselt.

Selle asemel, et Marsile jõudmiseks kuluks kuus kuni kaheksa kuud, pakuvad teadlased, et kosmoselifti abil jõutakse sinna kolme kuni nelja kuuga või isegi 40 päevaga. Inimeste ja esemete kosmosesse saatmine rakettide abil on äärmiselt kallis. Näiteks NASA on hinnanud oma nelja Artemis-kuu missiooni maksumuseks 4,1 miljardit dollarit ühe stardi kohta.

Põhjuseks on see, mida nimetatakse raketi ekvivalendiks. Kosmosesse jõudmiseks on vaja palju kütust, kuid kütus on raske, mis suurendab vajaliku kütuse kogust. Siit algabki omamoodi nõiaring.

Obayashi Corporation näeb kosmoselifti kui ühiskondlikult vajalikku projekti, mis tooks kasu kogu inimkonnale.

Oma ettekandes Obayashi Corporationile kirjutas Ishikawa, et seda tüüpi kosmoselift võiks aidata vähendada kaupade kosmosesse transportimise hinda 57 dollarini 0,45 kg ehk ühe naela kohta. Teiste hinnangute kohaselt on kosmoselifti vedu laias laastus 227 dollarit naela kohta. Isegi SpaceXi Falcon 9 rakett, mis on umbes 1227 dollariga naela kohta üks odavamaid, on ikkagi viis korda kallim kui kosmoseliftide kõrgemad kuluhinnangud.

Kosmoseliftiga ei läheks tarvis rakette ega kütust