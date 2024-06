Starshipi rakett, mis on suurim ja võimsaim kunagi ehitatud, oli varem teinud kolm katset orbiidile jõuda, kuid need lõppesid plahvatuste, mootoririkete ja lennujuhtimissüsteemi kaotustega. SpaceXi sõnul olid need ebaõnnestumised oodatud ja osa strateegiast. Pärast kolme kontrollimatut ebaõnnestumist uuris FAA juhtumeid ja andis ametliku loa neljandaks lennuks vaid päev enne selle toimumist.