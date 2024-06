Kusti Salm: tehisaru ei aita, kui kaitsetahet pole

«Tehisintellekt on kui tuleviku ennustamine – lõpuks jääd lolliks,» viitas kantsler tehnoloogia ülikiirele arengule, mis mõjutab muude valdkondade kõrval ka kaitsesektorit. Salmi sõnul aga ei peagi oskama tulevikku ennustada, vaid oluline on enam-vähem orienteeruda selles, kuidas kogu süsteemi juhtida: sealhulgas teada tehnoloogia potentsiaali, ja seda, mida me vajame ja kuhu tahame jõuda.

«Me peame Venemaad heidutama, et seal saadaks aru, et meile pole mõtet kallale tulla, sest see hind, mida selle eest kokkuvõttes makstaks, on mõõtmatuid kordi suurem,» rõhutas Salm. Tema sõnul on Eesti kaitsevaldkonna juhid selle mõtte defineerinud ühe küsimuse kaudu – kuidas me võidame järgmise sõja? «Ja ma olen selle vastuse ka välja öelnud: ainus võimalus sõda ära hoida on see, et oleme selliselt valmis, et kavatseme selle võita. See ongi heidutus, millest räägime. Vastase veenmine.»

Lihtsustatult võib Salmi sõnul tuua selle teema ka tehisintellekti maailma: «Kuidas me näeme, et tuleviku tehisintellekt võiks aidata meil vastast heidutada Esiteks, kui teame täpselt, kus vastane on. Ja kui meil on vahendid, et vastane (kaugelt) ja kiiresti hävitada.»

Foto: TalTech