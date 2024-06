Göteborgis loodi tehisaruga kaamera, mis märkab inimese juures varakult olulisi terviseprobleeme

Pulss ja muud näidud vaid näkku vaadates

Uus ja tehniliselt küllaltki lihtne tehnoloogia pakkus andmeid patsientide südame löögisageduse, hapnikusisalduse, hingamissageduse ja vererõhu kohta. Tulemusi on kirjeldatud kui paljutõotavaid, kuid need vajavad veel edasist valideerimist, sealhulgas mõõtmistäpsuse osas.

«Uus tehisintellekti meetod tähendab, et mõõtmised on kiiremad, patsiendile mugavamad, tervishoiuteenuse osutajale lihtsamad ja vähendavad nakkuste leviku riski mõõteseadmete kaudu,» ütles ta Göteborgi Ülikooli uudistesaidile, «seda tüüpi uurimistöö on oluline just uute tervishoiutehnoloogiate arendamiseks.»