Haruldased muldmetallid on hädavajalikud tehnoloogiate jaoks, mida kasutatakse järjest enam elektriautodes, tuuleturbiinides ja IT-sektoris. Nende järele on suurenev nõudlus, kuid pakkumine on piiratud. Seetõttu on vaja leida uusi viise nende loodusest kättesaamiseks jätkusuutlikul viisil, kuna praegused meetodid võivad olla keskkonnale kahjulikud.

Teadlased avastasid, et munakoortes sisalduv kaltsiumkarbonaat (kaltsiit) suudab veest tõhusalt absorbeerida ja eraldada neid väärtuslikke metalle. Munakoored pandi lahustesse, mis sisaldasid haruldasi muldmetalle, erinevatel temperatuuridel alates 25 °C kuni 205 °C ning jäeti sinna kuni kolmeks kuuks. Leiti, et elemendid pääsesid munakoortesse difusiooni teel kaltsiidi ja orgaanilise maatriksi piiridest ning kõrgematel temperatuuridel tekkisid munakoore pinnale uued mineraalid.

90 °C juures aitas munakoore pind koguda haruldase muldmetalli ühendi, mida nimetatakse kozoiteks. Kui temperatuur tõusis, lahustusid kaltsiidikoored ja asendusid polükristallilise kozoitega. Kõrgeimal temperatuuril, 205 °C, muutus see mineraal järk-järgult bastnasiidiks, mis on stabiilne haruldaste muldmetallide karbonaatmineraal, mida tööstus kasutab muldmetallide kaevandamisel.

See uuenduslik lähenemine näitab, et munakoored võivad olla odav ja keskkonnasõbralik materjal, mille abil on võimalik rahuldada nõudlust haruldaste muldmetallide järele. Uurimistöö juhtivautor dr Rémi Rateau rõhutas uuringu tähtsust, öeldes, et see pakub jäätmete potentsiaalset uuenduslikku kasutust, mis on kooskõlas ringmajanduse ja jäätmete väärindamise põhimõtetega.