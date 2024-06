Eesti teadlaste hinnang: tehisaru muudab meie elu palju, aga me ei tea veel, millal

Kõik muutub, aga me ei tea, millal

Küsimusele, kui suuri muutusi AI võidukäik võiks tuua, pakkus Tammet, et ees ootavad tohutult suured muutused, mida meist keegi maailmas isegi ei adu: «See arvutivärk on täiesti tühine selle kõrval, mis hakkab juhtuma. Aga ma ei oska ennustada, millal. Ja ei oska ka ennustada, kas see kultuur, mis praegu on, üldse säilib.»

See muutus võib võtta tohutult palju aega, kui mõelda inimese eluea pikkusele, kuid Tammet usub, et mingis mõttes ei jää ükski tänane töö alles.

Fyma kaasasutaja Taavi Tammiste lisas, et tehnoloogial on loomulikult meeletult suur potentsiaal, aga üks suur ja takistav asi on selle kõige hind. Paljud tehnoloogiad oleks nii kallid, et neid ei ole mõtet kasutada või ei ole suurele osale rahaliselt üldse kättesaadavad.

«Ainus viis seda teha oleks koguda kokku kõik asjad, mida riigiadministratsioon teeb ja anda see tehisintellektile õppimiseks.»

Tervishoiutehnoloogia valdkonnas tegutsev Elli Valla ütles, et tema töös on pudelikaelaks ka andmete kättesaadavus: «Tehisintellekt õpib andmetest. Terviseandmeid on aga keeruline saada, see on kallis, lisaks tõuseb esile privaatsuse küsimus. Olen mõelnud, et kas näiteks ülikool võiks pääseda teatud andmetele lihtsamalt ligi.»

Inimene jääb veel peale