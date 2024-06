Isejuhtiv elektrivormel FEST24 näitas Vabaduse väljakul oma võimeid

Võistlustulle läheb vormel juuli keskel Hollandi etapil stardinumbriga 124, sealt edasi ootavad Eesti üliõpilasi sellised kuulsad võidusõidurajad, nagu Red Bull Ring, Hockenheim ning Varano de' Melegari Itaalias, kus eestlasi on pikka aega edu saatnud.

Eesti tiimi kuulub kokku 60 tudengit Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tehnikakõrgkoolist.

Foto: William Kass (TalTech)

Isejuhtivat elektrivormelit FEST24 tervitasid tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ning Milremist Devid Liik.

Prorektor Voll ütles, et kui USAs hinnatakse tippülikoole selle järgi, kui tugev on nende ameerika jalgpalli tiim, siis Euroopa tipptehnikaülikoole hinnatakse nende vormelitiimide edu järgi. «Tehnikaülikooli ja tehnikakõrgkooli vormelivõistkond on igal aastal saavutanud ligi 1000 võistkonna arvestuses esikümne kohti. See on kvaliteedimärk, mille järgi meid tuntakse ja hinnatakse terves Euroopas.»

Devid Liik Milremist võrdles tudengivormelit Eesti riigiga – pisike, pisut tundmatu ja võimeline suurteks tegudeks. «Peame tegutsema teistmoodi, olema kavalad, haritud ja julged. Vormelitiim on täpselt seda. Näiteks Milremi Themis on algselt disainitud vormeli veteranide poolt. Ajal, kui neid lahendusi veel ei eksisteerinud. Ka nüüd jätkavad tudengivormeli veteranid meil uute tehnoloogiate ja toodete loomist, võtavad ülesandeid, mis on praktiliselt võimatud. Eesti vajab häid insenere, et olla edukad ning konkurentsivõimelised.»

FS Team Tallinna isejuhtiva elektrivormeli tiimi kapten Anna Sihvart. Foto: William Kass (TalTech)