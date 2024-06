Šveitsi toiduteadlased Tegime maitsva šokolaadi suhkruta ja ainult kakaotaime kasutades

Ameeriklased tarbivad igal aastal üle kolme miljoni tonni šokolaadi, et kogeda unikaalset aromaatset ja mõrkjat maitset, mida kakaotaimede seemned pakuvad. Tavaliselt lisatakse kakaoseemnetest valmistatud massile suhkrut, et muuta see magusaks maiuspalaks. Kuna niisugune šokolaad sisaldab suures koguses küllastunud rasvhappeid ja suhkrut, suurendab selle söömine ka diabeedi ja südame-veresoonkonnahaiguste riski.