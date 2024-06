Megajõujaam Hiinas avati maailma suurim päikesepark, mis nibin-nabin kataks Eesti aastase elektrivajaduse

Loode-Hiinas Xinjiangis asuv jaam katab 200 000 aakri suuruse ala ja selle aastane toodang on 6,09 miljardit kWh.

Hiina ühendas just võrku maailma suurima päikeseelektrijaama, mis on piisav mõne väikese riigi varustamiseks terveks aastaks. Loode-Hiinas Xinjiangis asuv jaam katab 200 000 aakri suuruse ala ja selle aastane toodang on teadete põhjal 6,09 miljardit kWh, vahendab interestingengineering.com.