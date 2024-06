Rahvusvaheline indeks Eesti on kõige keskkonnahoidlikum riik maailmas

«Niivõrd maineka ja laiapõhjalise indeksi alusel esikohale tõusmine on suur tunnustus. See näitab, et Eestis tehtavad otsused nii keskkonnaseisundi parandamisel kui ka kliimamuutustega tegelemisel on läbi mõeldud ning toovad ka tulemusi. Ja parimaid otsuseid saab teha ainult kvaliteetsetele andmetele tuginedes. Siiski ei ole keskkonnaalane töö tehtud, vaid tuleb jätkata, et jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni,» ütles kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler Kristi Klaas.