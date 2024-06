Galerii Uue tudengisatelliidi SUTS avaüritus

Projekti tehniline eesmärk on koostöös üliõpilaste ja eraettevõtetega arendada ja ehitada valmis pikosatelliit, mis katsetab orbiidil uusi tehnoloogiaid. Tegemist on miniatuurse kuupsatelliidi formaadiga, mille ühe külje pikkuseks on vaid 5 cm.

PocketQube standardi alusel arendatava SUTSu ülesandeks on katsetada telekommunikatsiooni-, kaamerate- ja päikeseenergia tehnoloogiaid Maa lähiorbiidil. SUTSu start on kavandatud 2027-2028. aastaks. Kolmeühikulise satelliidi võtme-eesmärk ja suurim väljakutse on tehnoloogia miniaturiseerimine. Satelliidi teaduslikke laste arendavad eraettevõtted, et tudengid saaksid keskenduda satelliidiplatvormi arendamisele.

Foto: Evelin Palu

Satelliidi avaüritusel tutvustati missiooni lähemalt. «Juba enne kui saatsime tiimiga ESTCube-2 Tšehhi poole teele, olime alustanud oma järgmise satelliidi planeerimist. SUTSu tugevus on, et teeme palju koostööd ettevõtetega ja see annab tudengitele võimaluse olla kaasatud ka erasektori tegevustesse,» leiab Tudengisatelliidi juhatuse esimees Katriin Kristmann.

SUTSu puhul on suur fookus Tartu Ülikooli ja TalTechi võrdsel koostööl. Üritusel said sõna nii ülikoolide esindajad kui SUTSu partnerid ettevõtetest Skudo, Golbriak Space ning Falconers, kes kirjeldasid nende tehnoloogilisi laste satelliidi pardal. Ühte lasti, Kuu materjalidest valmistatud päikesepaneeli, arendatakse ka Tallinna Tehnikaülikoolis.

Tudengisatelliidi SUTS esitlust väisas ka president Kersti Kaljulaid. Foto: Evelin Palu