Vaata, milline on Rootsi luurelennuk, mis saadetakse Ukrainasse

Andmed edastatakse taktikalise Link 16 võrgu kaudu, mida kasutavad USA ja NATO liitlased. See side-, navigatsiooni- ja tuvastussüsteem toetab andmevahetust juhtimise, lennukite, laevade ja maavägede vahel ülikõrgel sagedusel.

Krõvolap sõnas, et kujundlikult öeldes läheb ASC 890 lennukilt edastatud Link 16 informatsioon hävitajale, sealt raketile ja «läinud ta ongi». Ukraina MiGidega seda teha ei saa, mistõttu AWACS (ingl Airborne Warning and Control System ehk USA raadiolokatsioonile rajanev lennupõhine eelhoiatus- ja juhtimissüsteem) on F-16 jaoks asjakohasem.

Rootsi roomik-soomustransportööride Pansarbandvagn 302 (Pbv 302). Foto: Wikimedia Commons / Jorchr

Kuidas see mängumuutja tugevdab Ukraina võimekust?

ASC 890 lennuki seire -ja luurevõimekus kombineerituna PBV 302 maastikusõidukite kiire liikuvusega pikendab Ukraina vastupealetungide ulatust ja võimaldab toiminguid täpsemalt koordineerida. Kuigi see ei pruugi konflikti kulgu muuta, muudab see kindlasti Vene rünnakutegevused palju keerukamaks.

RBC-Ukraina küsitletud eksperdid kirjeldavad mitmeid viise, kuidas ASC 890 rakendatakse, keskendudes peamiselt Ukraina õhuruumi pidevale jälgimisele.

Näiteks massiivse Shahedi droonirünnaku korral võimaldavad pikamaa tuvastuslennukite signaalid mobiilsetel gruppidel kiiresti reageerida, tulistades ründava drooni maha kuulipildujatega, mitte kallite rakettidega. Sama kehtib tiibrakettide kohta. Mobiilsed õhutõrjesüsteemid suudavad poole tunni jooksul liikuda kümneid kilomeetreid ja raketid kinni püüda.

Rootsi ei ole veel täpsustanud, millal ASC 890 lennukid Ukrainale üle antakse, kuid need on plaanis tuua kohale koos Belgia, Taani, Norra ja Hollandi tarnitavate F-16 neljanda põlvkonna hävitajatega. Rootsi on seni keeldunud Saabi Gripen C/D hävituslennukite saatmisest, kuid Rootsi kaitseminister Pal Jonson on öelnud, et koalitsiooni osalised on soovitanud oodata, et Ukraina saaks keskenduda F-16 kasutuselevõtmisele. «Koos F-16 hävitajatega tegutsevad ASC 890 lennukid ühtse mitmekordistava jõuna,» lisas Jonson.

Lisaks on enne vaja koolitada piloote, kelle saab välja õpetada kõigest 2–3 kuuga, kuna Ukrainal on palju piloote, kes on varem Saab 340ga lennanud. Sama puudutab operatiivmeeskonda, lahingujuhtimise ohvitsere, kelle väljaõppele võib kuluda 3–4 kuud.

WORLD AIR 2024 FORCES kataloogist selgub, et Rootsil on kaks ASC 890 lennukit. Rootsi märkis, et sellise lennuki üleandmine Ukrainale mõjutaks nende kaitsevõimekust, aga see lahendatakse uue GlobalEye pikamaa radarilennuki ostuga.