VIDEO Aga miks ei võiks maju ehitada legoklotsidest – nüüd on see võimalik

Jutt käib Plaex-betoonist valmistatud telliskivist, mis on tugev komposiit, koosnedes 90 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastist. Saadud tsemendilaadne segu on purustatud, puhastatud ja pressitud läbi ekstruuderi.

See tähendab, et need on mõeldud kas ambitsioonikatele, kuid algajatele iseehitajatele või hoopis teistsugusele turule – näiteks meie tulevastele humanoidrobotitest müürseppadele.