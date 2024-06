USA uuendab oma viimsepäevalennukite parki – loe, millega tegu

E-4B Nightwatch, tuntud ka kui viimsepäevalennuk, on üks huvitavamaid ja olulisemaid lennukeid USA õhujõudude teenistuses. Lennuki roll on toimida rahvusliku õhuoperatsioonide juhtimiskeskusena (NAOC) ja on oluline osa riikliku sõjalise juhtimise süsteemist presidendi, kaitseministri ja keskse staabi jaoks.

USA hädaolukorra või maapealsete juhtimis- ja kontrollikeskuste hävitamise korral võimaldab lennuk teostada juhtimist, kontrolli ja sidetegevust, et juhtida USA vägesid, edastada hädaolukorra korraldusi ja koordineerida tsiviilvõimude tegevust. Sellistes olukordades lendaksid E-4B peal kaitseminister, ühendstaabi liikmed ja teised tippametnikud, samal ajal kui president lendaks VC-25 peal.

Lisaks NAOC-le ja tuumajuhtimisele saab E-4B pardal korraldada hädaolukordade juhtimist loodusõnnetuste puhul, nagu orkaanid ja maavärinad.

E-4B on modifitseeritud militariseeritud versioon Boeing 747-200st. Lennuk on spetsiaalselt valmistatud hoidma Ameerika juhtpoliitikud ja ametnikud elus tuumasõdade, ulatuslike kriiside või isegi zombi invasioonide või tulnukate rünnakute korral.

Lennuki peatekk on jaotatud kuueks funktsionaalseks alaks: juhtimistöö ala, konverentsiruum, briifinguruum, operatsioonimeeskonna tööala, sideala ja puhkeala. E-4Bs on istekohti kuni 111 inimesele.

Lennukid on saanud hüüdnime «Nightwatch» (öövalvur), sest need on 24/7 pidevalt kõrgendatud valmisolekus.

Nightwatch on peamiselt kaitseministri lennuk, mis on ette nähtud ka selleks, et minister saaks tuumasõja korral ellu jääda ja õhusõidukist juhiseid jagada.

Need lennukid on näide sellest, et relvastamata masinad on teinekord kõige ohtlikumad.

USA õhujõududel on valminud plaanid E-4B Nightwatchi asendamiseks. Kasvas on soetada viis lennukit, et asendada praegu teenistuses olevad E-4B Nightwatchi sõidukid.

Ministeerium on valinud töövõtjaks Sierra Nevada Corporationi, et muuta kunagised reisilennukid õhusõidukiteks, mis suudavad üle elada tuumarünnaku ja võimaldavad anda korraldusi vastulöögi tegemiseks.

Lennukid on oluline lüli keerulises ahelas, mis heidutab USA vastaseid alustamast ootamatut tuumarünnakut.

E-4B on arenenud E-4Ast, mis oli teenistuses alates 1974. aasta lõpust. Esimene B-mudel anti õhujõududele üle 1980. aasta jaanuaris ja 1985. aastaks olid kõik lennukid ümber tehtud B-mudeliteks. Kõiki E-4B lennukeid haldab Nebraskas Offutti õhujõudude baasis paiknev 595. juhtimis- ja kontrolligrupp.