Viimase viie aastaga on taastuvenergia tootmine Euroopa Liidus raketina taevasse sööstnud

Päikeseenergia tootmisvõimsus ELis on samal ajavahemikul enam kui kahekordistunud, jõudes 257 gigavatini. See tähendab, et nelja aasta jooksul on iga päev paigaldatud üle 230 000 päikesepaneeli. Lisaks on tuuleenergia tootmisvõimsus suurenenud peaaegu kolmandiku võrra, ulatudes 219 gigavatini.