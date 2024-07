KOLM SILMIAVAVAT VIDEOT: Nii levivad kasvuhoonegaasid Maal

Kuigi CoCO2 lõppes 2023. aasta detsembris, on metaani (CH4), süsinikmonooksiidi (CO) ja süsihappegaasi (CO2) evolutsiooni kajastavad videod alles nüüd kättesaadavaks muudetud.

Simulatsioonide olemus ja tähtsus

Nendes simulatsioonides kujunes kasvuhoonegaaside teke ja edasine liikumine realistlikest algtingimustes t, mida igapäevaselt uuendati seoses heitmete ja ilmastikuoludega. Samas ei sisaldanud need vaatluste andmeid, et arvutisimulatsioone jooksvalt korrigeerida.

Sellised simulatsioonid on teaduslikes uuringutes väga kasulikud. Näiteks CoCO2 projektis kasutati neid, et hinnata erinevat tüüpi tehiskaaslastelt kogutud andmete mõju kasvuhoonegaaside mudelkäitumisele (arvutisimulatsioonides) atmosfääris.

Metaan

Metaani (CH4) kõrged väärtused on eriti märgatavad Himaalajast lõuna pool, Kagu-Aasias ja Lõuna-Ameerikas Amazonase jõe piirkonnas. See tuleneb peamiselt märgalade, põllumajanduse (sealhulgas kariloomad) ja fossiilkütuste kaevandamise heitmetest. Himaalaja mäestik toimib metaani hajumisel tõkkena.

Üldiselt on CH4 kontsentratsioon kõrgem põhjapoolkeral kui lõunapoolkeral, kuna põhjapoolkeral on metaani heitkogused suuremad.

Süsinikmonooksiid

Süsinikmonooksiidi (CO) esinemist põhjustavad peamiselt biomassi põletamine, metsatulekahjud ja fossiilkütuste heitmed. Viimased on olulised näiteks Kagu-Aasias. Metsatulekahjud on äärmuslikud juuli lõpus ja augusti alguses Siberis, kus CO heitmed katavad peaaegu kogu Arktika piirkonna.