Kas Lõuna-Koreast saab alguse uus akurevolutsioon?

Probleem metall-õhk akude hapnikuga

Uuringu tulemused on avaldatud ajakirjas Nature Communications. Seal märgitakse, et kuigi metall-õhk akud, mis kasutavad liitiumi või naatriumi, on olnud huviobjektiks oma erakordselt kõrge teoreetilise massiühiku kohta saavutatud energiamahutavuse tõttu, on need akud peamiselt sõltuvad puhta hapniku kasutamisest metallioksiidide moodustamiseks ja lagundamiseks, mitte aga ümbritsevast õhust.