NASA võttis Arktika luubi alla – seal on veel midagi väärtuslikku alles

Lennuk on varustatud kolme tüüpi seadmetega. Esimesed on dropsondes ehk nn kukutatavad andurid, mis on mõeldud lennukist välja viskamiseks ja temperatuuri, niiskuse ja tuulte omaduste mõõtmiseks. Teine on AVIRIS (Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer), mis on väga võimas kaamera ja kogub kasulikku teavet merejää pilvede ja aerosoolide kohta.

Kolmas komponent on HALO (High Altitude Lidar Observatory). See kasutab väga lühikest valgusimpulssi piltide kogumiseks, kuid kui AVIRIS teeb pilte horisontaalselt toimuvatest asjadest, siis HALO kogub andmeid vertikaalsetest sündmustest.

«Kui jää hakkab sulama, tekib selle pinnale vesi. Me saame instrumentidega vaadata, kuidas see välja näeb, kuigi palja silmaga seda ei näeks,» ütles Crosbie. «Ka pilvede puhul on huvitav teaduslik küsimus proovida mõista Arktika pilvede elutsüklit.

«Nii et on oluline eristada peamiselt veetilkasid sisaldavaid pilvi nendest, mis sisaldavad jääosakesi, et paremini mõista Arktika pilvede käitumist, elutsüklit ja kiirgusmõjusid.»

Crosbie ütles, et see võib olla üks viimaseid kordi, kui saab jälgida «vana jääd» ehk jääd, mis suutis suvise sulamisperioodi üle elada ja polaaröö ajal uuesti kasvada. Ta märkis, et missioonil nähtav jää on 3–4 aastat vana ning see võib olla üks viimaseid võimalusi seda mõõta ja andmeid koguda.

«Oleme teadlastena tõesti elevil,» ütles Taylor. «Me ei saa sellist andmekogu sellest Arktika piirkonnast – või üldse Arktikast – väga sageli, nii et mõned asjad, mida me loodame õppida, üllatavad ehk meidki. Tõenäoliselt ilmneb andmetest asju, mida me ei oska oodata.»