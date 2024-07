LÄBIMURRE Inglise õpetlased: suutsime kvantbitti toatempratuuril elus hoida selle uue materjali abil

Praegu nõuab kvantandmete salvestamine elektronide spinnomadustes, mida tuntakse kui spinnkoherentsust , väga spetsiifilist ja õrna loomuga laboriseadet. Seda ei saa teha ilma hoolikalt kontrollitud keskkonnata. Temperatuuri tuleb hoida üli-üli madalal ja piltlikult öeldes ülihellealt neid – näiteks mikrolainetega – kombata, et aru saada, millisesse seisu arvutusprotsessi käigus on kvantbitid jõudnud.

«Tulemused näitavad, et kui kirjutame teatud kvantseisundi nende elektronide spinnidesse, siis säilitatakse see teave umbes ühe mikrosekundi ehk miljondiku sekundi jooksul, muutes selle süsteemi väga paljutõotavaks platvormiks kvantrakenduste jaoks ,» ütleb Cambridge'i ülikooli füüsik Carmem Gilardoni.

«See võib tunduda lühike aeg, kuid huvitav on see, et see süsteem ei vaja erilisi tingimusi – see suudab salvestada spinnkvantseisundi isegi toatemperatuuril ja ilma suurte magnetite vajaduseta.»