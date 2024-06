Soomest leiti uus kassitõug

Neid kasse esines ka musta, pruuni ja kilpkonnamustriga ning arvati, et nad võivad olla viljatud, kuna selle karvatüübi esinemissagedus oli suhteliselt madal — kuni avastati, et üks salmiak-kass sünnitas pesakonna nurruvaid ja sulnilt armsaid kassipoegi.

Kas see lahe geneetiline uurimistöö tähendab, et see kass pääseb rahvusvaheliste tõukasside registritesse, näiteks The International Cat Association (TICA)?