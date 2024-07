Sel veidral olendil pole aju aga küll adub ta seda eluliselt olulist tunnet

«Üks võimalus on, et hüdrad liiguvad valguse suunas toitu otsides, liikudes kukerpallitaoliselt. Seega, täiskõhutunne pärsib neid käitumismustreid, kuna toidetud loomadel ei ole ajutiselt vaja toitu otsida.»

Kui teadlased eemaldasid hüdrade välimise närvivõrgustiku (N3), kaotasid loomad oma valgusorienteerumise võimed ja olid suurema tõenäosusega avamas suud toidu jaoks. See viitab sellele, et N3 neuronitel on pidurdav roll suu avamise suhtes.

«Me võisime seega järeldada, et välimine populatsioon on peamiselt vastutav liikumise ja stiimulite integreerimise eest,» selgitab Giez. «Näidates seda neuronite alamfunktsioneerimist lihtsas süsteemis, suutsime näidata, et teatud närvipopulatsioonid hüdras suudavad juba täita keskseid funktsioone sarnaselt keerukamate närvisüsteemidega.»

Koos kontrollivad hüdrade närvisüsteemid selle läbipaistva looma isu, mis viitab sellele, et need eraldiolevad, kuid suhtlevad süsteemid tekkisid loomade evolutsiooni varases staadiumis. Kuigi teadlased ei leidnud otseseid füüsilisi ühendusi kahe süsteemi vahel, kahtlustavad nad, et nende suhtlus toimub keemiliselt.

Hüdrade uskumatud taastumisvõimed ja vananemiskindlus on teadlasi pikka aega lummanud. Nüüd tundub, et nende närvisüsteem võib õpetada meile rohkem meie nälja evolutsiooniliste päritolu kohta.

See uurimus avaldati ajakirjas Cell Reports.