Elu päritolu Maal on olnud teadlastele juba ammu mõistatus. Oluline küsimus on, kui palju Maa elu ajaloost on aja jooksul kaduma läinud. On üsna tavaline, et üks liik «loobub» biokeemilise reaktsiooni kasutamisest, ja kui see juhtub piisavalt paljude liikidega, võib elu Maal sellised reaktsioonid lihtsalt kaduvalt «unustada». Kuid kui biokeemia ajalugu on täis unustatud reaktsioone, kas oleks mingit võimalust seda kindlaks teha millised need unustuse hõlma vajunud portsessid eluslooduses olnud on?