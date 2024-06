Jackpot Naine leidis juhuslikult jalutuskäigu ajal 900 aasta vanuse rahapaja

Tšehhi teaduste akadeemia arheoloog Filip Velímský võrdles aardeleidu miljonise jackpot'i võiduga. Ta selgitas, et hõbemüntide kogus sisaldab tohutut summat, mis on tavalisele inimesele ettekujutamatu ja samal ajal kättesaamatu.

Miks oli selline varandus 900 aastaks peidus?

Tšehhi hõbedamuuseumi ja Praha arheoloogiainstituudi eksperdid pakuvad välja mõned teooriad: see võis algselt olla mõeldud sõduritele palgaks või isegi sõjasaagiks. Praha võib praegu olla turistide seas populaarne koht ilu ja õlle poolest, kuid Tšehhi pealinnas pole alati nii rahulikud ajad olnud.

Tõepoolest, kui minna tagasi aastatuhande tagusesse ajajärku, mil mündid vermiti, leiame end Přemyslide dünastia turbulentsest ajastust. Velímský selgitas, et aare paigutati tõenäoliselt sinna 12. sajandi esimesel veerandil, sisepoliitilise ebastabiilsuse ajal. Sel ajal olid riigis Přemyslide dünastia liikmete vahel vaidlused Praha vürstliku trooni üle.

Foto: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR

Alguses oli varandus keraamilises potis, kuid pärast üheksat sajandit maakasutust, sealhulgas kündmist, oli alles ainult alus. Aare ise esindab siiski piirkonna suurimat varajase keskaja müntide kollektsiooni, sisaldades vähemalt kolme 11. ja 12. sajandi monarhi vermimisi.

Eksperdid on seni tuvastanud kolme valitseja, kuningas Vratislav II ja vürstide Břetislav II ja Bořivoj II aegsed mündid, aastatest 1085–1107. Foto: arup.cas.cz

Münte töödeldakse praegu, et neid saaks loodetavasti 2025. aasta suveks avalikkusele näidata. Tšehhi hõbedamuuseumi direktor Lenka Mazačová selgitab, et tööd on palju. «Muuseumi töötajad peavad kõik leitud mündid registreerima ja valmistama neist detailse kataloogi.»

Foto: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR

See pole veel kõik. Täpsema analüüsi abil peaksid eksperdid suutma kindlaks teha mitte ainult selle, kes mündid vermis, vaid ka kus nad seda tegid. See on võimalik tänu sellele, et müntide valmistamiseks kasutatud hõbedat saab jälitada sulamis leiduvate elementide kaudu täpsele kaevanduskohale – seetõttu on müntidel ees röntgenpildistamine ja spektraalanalüüs, et määrata nende täpne koostis.

Ja kuigi pole juhus, et piirkonnas on hõbedamuuseum, sest keskajal vastutas see piirkond umbes kolmandiku kogu Euroopa hõbedatootmise eest tänu rikkalikele looduslikele hõbedamaardlatele, kahtlustab Mazačová, et müntide päritolu pole kohalik. «Mündid vermiti tõenäoliselt Praha rahapajas hõbedast, mis toodi sel ajal Böömimaale,» ütles ta.

Olenemata tulemusest, on eksperdid ühel meelel, et avastus on üks viimase kümnendi suurimaid leide. Kas ka õnneliku jalutaja jaoks, kes need leidis? Ta peaks saama müntide väärtusest umbes kümme protsenti preemiaks. Pole paha.

Põld Kutná Horas, kust hõbeaare leiti. Foto: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR