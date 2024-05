Kas salapärased augud Marsil on koopad, kuhu tulevikus varjuda?

Juurdepääsu neile varjumiskohtadele võiksid pakkuda laavatorude kokku kukkunud osad. On võimalik, et Marsi pinnal olevad augud viivad suurematesse maa-alustesse koobastesse.

NASA Mars Reconnaissance Orbiteri (MRO) kaamera HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) on jäädvustanud pildi, mis näitab väikest süvendit Marsi Arsia Monsi piirkonnas. Arsia Mons on üks kolmest passiivsest vulkaanist Tharsis Montesi vulkaanide grupis. Tharsise piirkond on lai vulkaaniline tasandik, mis on kõrgemal ülejäänud Marsi pinnast, ulatudes umbes 10 km kõrgusele planeedi keskmisest tasemest. Tõenäoliselt oli see piirkond kunagi vulkaaniliselt aktiivne ja süvendid on selle tegevuse jäänukid.

See värviline pilt Marsi pinnast on loodud Mars Reconnaissance Orbiteri abil saadud andmete põhjal. Kolmest vulkaanist koosnev liin on Tharsis Montes, loodes on Olympus Mons ja idas Valles Marineris. Arsia Mons on Tharsis Montesi kolmest vulkaanist kõige lõunapoolsem. Foto: NASA / JPL-Caltech / Arizona ülikool

Arsia Monsi piirkonnas leiduvad augud võivad olla kokkuvarisenud laavatorude avad. Mõned pildid näitavad valgustatud külgseina, mis võib viidata, et tegemist on lihtsalt silindrikujulise auguga, mitte koopa või laavatoru sissepääsuga. Hawaii vulkaanidel leiduvad sarnased augud, mis ei ole ühendatud pikkade koobaste või laavatorudega, vaid on tekkinud sügavamal maa all toimunud kokkuvarisemise tagajärjel.

Need pildid Arsia Monsi lähedal asuvast süvendist on jäädvustatud mitu aastat tagasi. Vasakpoolne pilt jäädvustati esimesena ja teadlased mõtlesid, kas see võib viia laavatorusse või koopasse. Seejärel jäädvustati parempoolne pilt, mis näitab külgseina. Külgsein võib viidata sellele, et toru või koobast ei ole. Foto: NASA / JPL-Caltech / Arizona ülikool

Hawaii kraatrid on 6–186 meetrit sügavad ja 8–1140 meetrit laiad. Arsia Monsi kraatri sügavus on ligikaudu 178 meetrit. Kuu laavakoobaste ja -torude kohta on meil rohkem teadmisi, teame, et mõned neist on termiliselt stabiilsed umbes 17 °C juures ja neist on olemas ka paremad pildid.

Astronaudid võiksid Kuu peal nende torude sees asuvates täispuhutavates eluruumides varjuda, kaitstuna temperatuurimuutuste, kiirguse ja mikrometeoriitide eest. Marsi puhul on olukord keerulisem, kuid pole leitud põhjust, miks seal ei võiks olla laavatorusid. Marsi gravitatsioon on Maaga võrreldes nõrgem, mis võib soodustada suuremate torude teket.

Need neli pilti näitavad, kuidas tekivad kraatrid. Foto: US National Park Service

Marsi pinnal on näha kraave, mis võivad olla kokku varisenud laavatorud. Eriti huvitav on Marsi vulkaani Pavonis Monsi auk, mille all paikneb tühimik, kuid selle olemust on raske kindlaks teha. Kas see võiks olla laavatoru?

Marsi laavatorud on endiselt mõistatus. Teadlased on leidnud palju morfoloogilisi tõendeid, mis viitavad nende olemasolule, kuid teaduses ei saa järeldada nende kindlat olemasolu enne, kui on tehtud täiendavaid uuringuid. Need torud saaks tulevikus pakkuda astronautidele peavarju, kuid selleks on vaja esmalt läbi viia robotimissioone.

Artikkel on algselt avaldatud Universe Today veebilehel.