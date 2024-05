Eesti soode taastamise projekt pälvis olulise tunnustuse

«Üha rohkem mõistetakse, et lisaks looduse paremale hoidmisele on oluline ka juba tehtud kahju heastada. Meie kuivendatud, turbast tühjaks kaevandatud ja kahjustatud kaitsealuste soodele taas elu sisse puhumine on üks võimalus, kuidas panustada looduse taastamisse ja hoida elurikkust. Rahvusvaheline tunnustus kinnitab, et oleme Eestis õigel teel,» rääkis Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm. «Aitäh ekspertidele, teadlastele, looduskaitse vabatahtlikele, toetajatele ka kõigile teistele, kes soode taastamisse panustasid,» lisas Salm.