Elon Muski Neuralink sai konkurendi: nemad panevad ajju veel rohkem elektroode

Mida rekordiga saavutati?

Precision on vaid kolmeaastane idufirma, mis arendab aju-arvuti liidest ehk BCI-d. BCI on süsteem, mis dekodeerib närvisignaale ja tõlgib need käsklusteks välistele tehnoloogiatele. Ajusignaale püüavad kinni pisikesed õhukese kilega elektroodid, mis on liigutatud ajukoore pinnale ja edastavad need töötlemisüksusele, mis asub kolju ja peanaha vahel. Signaalid liiguvad naha all olevate juhtmete kaudu rinnal asuvasse seadmesse, mis edastab andmed välismaailmale.