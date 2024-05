Maa võib Arktikaski äkitselt süttida – põhjus on üllatav

Uued teadusuuringud viitavad sellele, et kiire atmosfääri soojenemine maa kohal võib põhjustada turvasmuldade äkilist kuumenemist, mis võib viia iseenesliku süttimiseni ilma tahtliku süütamiseta. See nähtus võib olla seotud kliimamuutustega ja on esinenud alates 1940. aastatest, kuid on viimase kahe aastakümne jooksul muutunud sagedasemaks ja intensiivsemaks, paralleelselt Arktika kiire soojenemisega.

2024. aasta alguses registreeriti Kanada Briti Columbia provintsis üle saja aktiivse zombipõlengu juhtumi. Zombipõlengud on levinud isegi Kirde-Siberis, Oimjakoni küla lähedal, mis on tuntud kui maailma üks külmemaid paiku. Need põlengud võivad kesta mitu talve ja katta suuri alasid.

On teada, et kompost (mis on väga sarnane turbaga) võib samamoodi süttida. Näiteks 2022. aasta kuumalaine ajal Londoni äärelinnas toimunud suure tulekahju põhjustas tõenäoliselt kompostihunniku iseeneslik süttimine.

Arktika turvasmuldades on rohkem süsinikku kui atmosfääris, umbes üks gigatonn. Nende tulekahjude tagajärjel vabaneb atmosfääri tohutul hulgal süsinikku. Teadlased on välja töötanud matemaatilise mudeli, et uurida, kuidas turvasmuldade temperatuur ja süsinikusisaldus reageerivad ilmastiku ja kliima muutustele. Mudel näitab, et teatud mikroobid suudavad lagundamisprotsessis tekitada piisavalt soojust, et maa-alune turvas võib talvel hõõguda umbes 80 °C juures, mis on piisav, et kevadel süttida.

Punased alad soojenevad kõige kiiremini, mustad ja hallid alad näitavad süsinikurikkaid turbamuldasid. Need kaks piirkonda kattuvad omavahel märgatavalt, näiteks Põhja-Siberis asuvas Tšerski piirkonnas. Foto: O'Sullivan et al / Royal Society

Teadlased on jõudnud kahe olulise järelduseni:

1. Mikroobid suudavad toota piisavalt soojust, et maa-alune turvas võib talvel hõõguda ja kevadel süttida, isegi ilma eelneva tulekahju või piisava õhutemperatuurita.

2. Äkilise ülemineku tavalisest külmast seisundist kuuma metastabiilsesse seisundisse võivad käivitada realistlikud kliimamudelid, sealhulgas suvised kuumalained ja globaalse soojenemise stsenaariumid.

See viitab sellele, et zombitulekahjude peamine kriitiline tegur ei ole õhutemperatuur ise, vaid atmosfääri soojenemise kiirus. Kliima soojenedes ja ilmastikuolude muutudes ekstreemsemaks võivad zombipõlengud muutuda sagedasemaks, põhjustades nõiaringi, kus vabanev süsinik süvendab kliimamuutusi, mis omakorda toob kaasa rohkem tulekahjusid ja äärmuslikke ilmastikunähtusi.